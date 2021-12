Et sinn domadder déi éischt Doudesurteeler, déi och vollstreckt ginn, zanter iwwer 2 Joer.

Japanesch medien sinn dat duerch eng anonym Quell aus dem Justizministère zu Tokyo gewuer ginn. Offiziell kommunizéiert ginn esou Exekutiounen a Japan normalerweis net.

Ënnert den Higeriichte war e 65 Joer ale Mann, deen am Joer 2004 seng Tatta, zwee Cousinen a 4 weider Mënschen ëmbruecht hat. Bei den zwee anere soll et sech ëm e Mann vu 54 Joer, an deem säi Kompliz vu 44 Joer handelen, déi am Joer 2003 zwee Mataarbechter vun enger "Spielhalle" ëmbruecht haten.

A Japan sëtzen iwwert 100 Mënschen an der Doudeszell. Et ass eent vun de wéinege Länner, wou d'Doudesstrof nach vollzu gëtt.