De President steet ënner Drock: Seng Wäerter gi rof, säi Sozial- a Klimaschutzpak dreet ze scheiteren. Ëmsou méi freet hie sech iwwer säi neie Matbewunner.

Den US-President huet de Schéiferhond mam Numm "Commander" mat enger Foto an engem kuerze Video op Twitter virgestallt. Amerikanesche Medien no soll de Mupp e Kaddo vun der Famill fir den 79 Joer alen Joe Biden sinn. Begréisst huet hien den Hond mat de Wierder "Wëllkomm am Wäissen Haus".

Am Video gesäit een, wéi de President de Mupp begréisst an dono e Ball geheit, deem de "Commander" hannendru rennt. Den neie Matbewunner dierft awer eng wëllkommen Oflenkung sinn, nodeems de President vir d'lescht staark ënner Drock stoung. Seng Zoustëmmungswäerter wieren an de leschte Wochen erof gaangen an donieft misst hien domat rechnen, datt säi grousse Sozial- a Klimaschutzpak net gestëmmt wäert ginn.

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Den Joe Biden hat nom Unhuele vu sengem Amt seng zwee Däitsch Schéiferhënn Major an Champ mat an d'Wäisst Haus bruecht. Den Champ ass am Summer gestuerwen an de Major huet vu sech schwätze gedoen, well et zu Tëschefäll mat Mataarbechter vum Wäissen Haus komm wier. Ënnert anerem soll de Mupp e Member vum Biden senger Sécherheetsekipp gebass hunn. De Major géing elo haaptsächlech am Haus vun der Famill zu Wilmington liewen.

D'First Lady Jill Biden hat am Fréijoer eigentlech ugekënnegt, datt geschwënn och eng Kaz an d'Wäisst Haus komme soll. En Spriecherin hätt der CNN gesot, datt et am Januar esou wäit soll sinn.