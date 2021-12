D'Faarwe géinge géint islamesch Wäerter verstoussen. Dowéinst goufe lo reeboufaarweg Spillsaache confisquéiert. D'Bierger sollen änlech Wuere mellen.

D'Autoritéiten am Katar hunn d'Spillgezei confisquéiert, well d'Reeboufaarwen hirer Interpretatioun no géint islamesch Wäerter verstousse géingen. Bei "Inspektiounscampagnen" a Butteker hätt een esou eng "Sloganen" fonnt. Dat huet de katareschen Handelsministère matgedeelt, ouni weider Erklärungen ofzeginn.

Op enger Foto, déi de Ministère publizéiert huet, sinn "Antistress-Bäll" a Reeboufaarwen ze gesinn. D'Faarwe kéinten un d'Reeboufändelen vun der "LGBTQI*-Community" erënneren an domat u sexuell Villfalt erënneren. Dowéinst sinn elo all d'Bierger opgeruff, esou Wueren ze mellen, op deene Logoen oder Designen drop sinn, déi "géint d'Traditioune verstoussen".

نفذت وزارة #التجارة_والصناعة حملات تفتيشية على عدد من المحال التجارية في مناطق مختلفة بالدولة، وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير عدداً من المخالفات، تمثلت في لعب أطفال تحمل شعارات مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد.#قطر pic.twitter.com/4JpwpMpR9v — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) December 20, 2021

D'nächst Joer ass am konservative muslimesche Golfstaat d'Futtballweltmeeschterschaft. Vill Mënscherechtsorganisatioune verurteelen dëst, well si dem Land Diskriminéierung vu sexueller Minoritéite virwerfen. Dat well Homosexualitéit am Katar weider ënner Strof steet.