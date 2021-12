Déi spuenesch Police huet zwee presuméiert Drogendealer festgeholl, déi fir Chrëschtdag zwou Corbeillë mat Kokain, Haschisch an Ham verlouse wollten.

Wéi déi spuenesch Police en Dënschdeg matgedeelt huet, hunn d'Ermëttler déi ongewéinlech Lotterie duerch eng Razzia an der Stad Murcia verhënnert. D'Polizisten hunn eng Drogestopp duerchsicht, an där eng Lëscht mat Participantë vun der Verlousung un der Mauer houng.

Déi zwee Männer, e Spuenier an en Argentinier, haten deemno vir, op Chrëschtdag an de 6. Januar jee eng "Drogen-Corbeille" ze verlousen. "Am Kuerf ware Kokain, Haschisch, Tubak, Geld an esouguer ee Stéck Ham vun 8 Kilogramm", sou d'Police. D'Lousen hu fënnef Euro kascht fir d'Lotterie op Chrëschtdag an 10 Euro fir déi zweet Verlousung.

Nieft de Corbeillen huet d'Police bei der Razzia och nach 165 Marihuana-Planzen, 33 Halogen-Luuchten an ënnerschiddlech Quantitéiten u Kokain an Haschisch beschlagnaamt.