An Oberbayern huet een zwee Joer alt Meedchen - oder besser gesot säi Papp - eng Karambolage op enger Bundesstrooss ausgeléist.

Am Auto huet dat klengt Meedche mat enger Plastikstut gespillt, an där eng ganz Rei Schäiner waren. Dunn huet hat d'Tut mat enger gréisserer Zomm Suen einfach aus der Fënster geheit. De Papp ass doropshi mam Auto stoe bleiwen an huet probéiert, déi ronderëmfléiend Schäiner nees vun der B471 bei Emmering anzesammelen.

En Auto op der Géigespuer konnt grad nach bremsen, den Auto hannendrun hat awer net déi nämmlecht Chance. Hien ass dem Auto hannendrop gerannt an aner Autoe konnten och net méi auswäichen. Eng Fra gouf bei dem Virfall e Sonndeg vun hirem Airbag liicht blesséiert, de Materialschued läit bei ronn 15.000 Euro. Wéi d'Police schreift, konnt de Papp de Groussdeel vun de Schäiner nees asammelen.