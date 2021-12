Der Nato no mécht Russland mat den Truppebeweegungen a Richtung Ukrain weider.

De Generalsekretär Jens Stoltenberg sot en Dënschdeg bei enger Renconter mam rumänesche Ministerpresident Nicolae Ciuca zu Bréissel: "Mir gesinn, datt si no an no ëmmer méi Militär - Artillerie, Kampftruppen a Panzer - an d'Géigend vun der ukrainescher Grenz bréngen."

Obwuel Russland vun der internationaler Communautéit zur Deseskalatioun opgeruff gi war, géing d'Land mat dem "grondlosen an onerkläerten" militäresche Renforcement einfach weider maachen. Tëscht der Nato a Russland gouf et zanter Juli 2019 keng richteg Gespréicher méi. Ufank 2022 soll awer nees eng Sëtzung vum Nato-Russland-Rot aberuff ginn.

De russesche President Vladimir Putin huet sengersäits d'Dreeunge géint d'Nato-Länner verschäerft a mat enger "militäresch-technescher" Reaktioun op dat "onfrëndlecht" Verhale vum Weste gedréit. Et géing een "Vergeltungsmesuren" uwenden , wann de Westen seng "offensichtlech aggressiv Haltung" net géing opginn, sot de Putin en Dënschdeg zu Moskau.

Westlech Geheimdéngschter schwätze vun tëscht 75.000 an 100.000 russeschen Zaldoten, déi Ufank Dezember schonn an der Géigend vun der Grenz zu der Ukrain solle positionéiert gewiescht sinn.