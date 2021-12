Bis ewell gëtt nëmme bei Fleeschwueren opgelëscht, wéi d'Déiere gehale goufen. Am Januar zéien d'Händler dann och bei Mëllech- a Molkereiproduiten no.

Grouss Liewensmëttelhändler wéi Rewe an Edeka hunn ugekënnegt vum Januar un och op hire Mëllech- a Molkereiproduiten d'Haltungsform vun den Déieren opzelëschten. Duerch dës Charakteriséierung kënne Verbraucher beim Akaf op den éischte Bléck erkennen, wéi héich den Niveau vum Déierewuel bei der Haltung vun de Mëllechkéi ass.

Rewe huet ugekënnegt hir bekannte Charakteriséierung a véier Stufen d'nächst Joer schrëttweis an hire Supermarchéen souwéi an hirer Discounterkette Penny anzeféieren. Dat selwecht hunn de gréissten däitsche Liewensmëttelhändler Edeka an de Groussflächen-Discounter Kaufland ugekënnegt.

Iwwerraschend géing dëse Schrëtt awer net kommen. Déi an der Initiativ "Tierwohl" engagéiert Entreprisen hate sech scho leschte Summer dorop gëeenegt, dass vun 2022 un och Mëllechproduite wéi Kéis a Jugurt mat der Haltungsform gezeechent kënne ginn.