Zu engem Lockdown wäert et net kommen, awer et wäerten eng Rëtsch méi streng Mesuren an de Beräicher Sport, Kultur a Fräizäit agefouert ginn.

Fir d'Verbreedung vun der neier Virus-Variant anzedämmen, wäerte spéitstens nom 28. Dezember och nei Kontakt-Restriktioune fir Geimpfter a Geheelter gëllen. Vun deem Dag un dierfe si just nach zu maximal 10 Leit zesummekommen. Dorops hu sech Bund a Länner gëeenegt. Kanner ënner 14 Joer sinn net dovu betraff. Fir Ongeimpfter gëlle weiderhin déi méi streng Moossnamen. Donieft huet de Bundeskanzler Olaf Scholz annoncéiert, datt d'Futtballmatcher an der Bundesliga nom 28. Dezember ouni Public wäerte gespillt ginn. Dat selwecht gëllt fir aner gréisser Veranstaltungen an de Beräicher Sport a Kultur. "Et ass net méi un der Zäit, fir Party ze maachen", sou den Olaf Scholz. Dowéinst mussen Discoen, Clibb a Caféen däitschlandwäit hir Dieren zoumaachen. Mat der Impfcampagne wëll een och méi séier virukommen. Dofir ass virgesinn, dass bis Enn Januar 30 Millioune weider Booster-Impfunge gesprëtzt ginn. Bis ewell goufen op d'mannst 73,5% vun der Bevëlkerung op d'mannst 1 Mol vaccinéiert. Dës Quot misst een op en Taux vun op d'mannst 80% erhéijen, fënnt de Bundeskanzler. "Impfen, Impfen, Impfen bleift eist Zil", sou de Scholz an deem Kontext.