D'Beamten hunn net schlecht gestaunt, wéi hinnen e 70 Joer ale Mann mat sengem Do-it-yourself-Elektro-Drotiesel an d'A gesprongen ass.

De 17. Dezember 2021 ass de Mann mat héijer Vitess an ouni ze pedalléiere laanscht eng Patrull gefuer. Doropshin hunn d'Polizisten de Vëlo kontrolléiert. Wéi sech erausgestallt huet, war et keen E-Bike, dat een an engem Buttek ze kafe kritt, mä e klasschen Drotiesel, deen technesch verännert gouf. Eleng mam Motor kann eng Vitess vun iwwer 50 Stonnekilometer erreecht ginn.

Als Konsequenz gouf e Verfare géint de Pensionär an d'Weeër geleet. Donieft gouf e protokolléiert wéinst Verdacht op Fueren ouni Fuererlabnis.

De 70 Joer ale Mann duerft net mat sengem DIY-Elektrovëlo weiderfueren. D'Gefier gouf vun de Beamte séchergestallt.