Nodeems den Helikopter erofgefall ass, huet e Member vun der madagassescher Regierung versicht, sech a Sécherheet ze bréngen.

De Police-Staatssekretär Serge Gelle ass en Dënschdeg un der Küst vu Mahambo ukomm. De 57 Joer ale Mann huet sech mat Hëllef vun engem Schleidersëtz gerett an ass doropshin am Waasser gelant. De Sëtz huet hien als Schwamm-Hëllef benotzt. 12 Stonne laang war hien am Waasser ënnerwee, bis hien um Ufer opootme konnt. An engem Video huet de Serge Gelle erzielt, dass et him kal wier, awer hien net blesséiert gouf. "Et ass nach net un der Zäit, fir ze stierwen", sou de Generol.

Nieft him huet och e weidere Passagéier d'Ongléck iwwerlieft, zwou aner Persoune gëllen nach als vermësst. D'Maschinn ass e Méindeg virun der Nord-Ost-Küst vu Madagaskar erofgefall.