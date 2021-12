Dat si ronn 82 Millioune Mënsche méi wéi nach virun engem Joer.

Bis de Joreswiessel 2021/2022 sollen den Experte vun der DSW (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung) no 7.920.278.000 Persounen op der Äerd liewen.

Héichrechnungen no hëlt d'Weltbevëlkerung all Joer ëm 1,09% zou. Dat ass ronn d'Hallschecht vum Wuesstem tëscht de Joren 1965 an 1970. Do gouf mat 2,05% en Héchstwäert erreecht. Zanterhier ass de relative Wuesstem réckleefeg. Als Grond huet d'Stëftung uginn, dass d'Fraen am Schnëtt manner Kanner kréien. De Fertilitéitstaux läit pro Fra bei engem Wäert vun 2,3. Géing e bei 2,1 leien, géing der DSW no d'Weltbevëlkerung net weider wuessen, well sech d'Gebuerten an d'Doudesfäll géingen ausgläichen. Virun allem a Länner, an deene vill jonk Fraen als Teenager schwanger ginn, bleift de Bevëlkerungswuesstem héich. An der Reegel kréien d'Frae südlech vun der Sahara zum Beispill 4,7 Kanner.

D'DSW publizéiert reegelméisseg Donnéeën a Rapporten iwwert d'Theme Gesondheet, Famill a Gläichberechtegung.