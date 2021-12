Fir nach méi Italiener zu enger Impfung ze beweegen, hunn dräi landeswäit bekannte Virologen "Jingle Bells" ëmgedicht. D'Reaktioune sinn - verhalen.

An Italie geet de Moment e Video viral, bei deem vill Leit net wéisten, ob se laachen oder kräische sollen - well et zwar méiglecherweis sënnvoll a wichteg wier, gläichzäiteg awer sou schlecht gemaach wier, dass beim Kucken d'Trauregkeet Iwwerhand gewanne géing.

Zur Melodie vum Chrëschtdagsklassiker "Jingle Bells" sangen dräi Virologe mat eeschte Gesiichter den Impfopruff "Sì sì sì sì sì vax, vacciniamoci". Also "Jo, jo, jo, jo, jo zur Impfung, loosst eis eis impfen" heescht den Opruff, dee mat Reime wéi "Iess de Panettone, géi an huel dir deng Injektioun" zum impfen oprifft.

D'Grousselteren net kussen, sech selwer an anerer schützen, duerch d'Boosterimpfung entspaant Chrëschtdag erliewen - wat d'Wëssenschaftler proposéieren, wier Standard, dee hei allerdéngs net besonnesch beméit wierkt, par Rapport zu de Prognose fir d'Pandemieentwécklung an den nächste Wochen.

Nieft Schmunzelen a Versteesdemech fir de Video wier et an de soziale Medien och Kritik ginn - an dat net just wéinst dem kromme Gesang vun den Hären. An de Kommentare gëtt den Optrëtt als penibel a lächerlech beschriwwen.