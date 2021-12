Den hollännesche Parquet huet liewenslaange Prisong fir véier Verdächteg am Zesummenhang mam Ofschoss vum Fluch MH17 iwwert der Ostukrain gefuerdert.

Am Prozess ëm den Ofschoss vum Passagéierfliger MH17 iwwert der Ostukrain huet de Parquet liewenslaange Prisong fir déi véier Ugeklot gefuerdert. Déi deemoleg Offizéier vun de prorussesche Rebelle wäre fir den Doud vun 298 Mënsche verantwortlech a missten dofir d'Héchststrof kréien, sou e Vertrieder vun der Uklo virum Strofgeriicht um Amsterdamer Fluchhafen. "Déi Ugeklot hunn 298 Mënschen op grausam Aart a Weis d'Liewe geholl", sou de Procureur Thijs Berger.

De Parquet ass iwwerzeegt, datt dräi Russen an een Ukrainer am Juli 2014 d'Boeing vu Malaysia Airlines mat enger russescher Loftofwierrakéit vum Typ Buk ofgeschoss huet. De Parquet betount, dass d'Ugekloten eng extra schwéier "alles vernichtend" Waff besuergt an ageschat hätten, mat där och Zivilfligere getraff konnte ginn.

Si hätte bewosst a Kaf geholl, dass onschëlleg Bierger Affer goufen. D'Uklo huet vill Beweiser wéi Fotoen, ofgelauschtert Telefonsgespréicher, Videoen an Zeienaussoe virgeluecht. Dës beleeën der Uklo no, dass d'Männer d'Buk-Rakéit besuergt hunn.

Och eng Famill aus Réiser war ënnert den Affer. Mat den Elteren sinn och hir zwee Jongen am Alter vu 14 an 12 Joer gestuerwen.

De Prozess ass politesch heekel, well Moskau all Responsabilitéit vu sech weist. Versich, fir Moskau verantwortlech fir d'Ongléck ze maachen, wären "absolut inakzeptabel", sou de russeschen Ausseminister Sergej Lawrow der Staatschaîne RT géintiwwer.

D'Urteel vum Prozess gëtt eréischt fir d'nächst Joer erwaart.