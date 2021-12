Bannent dem leschte Joer allerdéngs ass Afghanistan zréckgefall ënnert d’Kontroll vu Radikalislamisten.

Am August hunn d’Taliban d’Muecht am Land iwwerholl an et gouf kaum een Dag 2021 ouni nei Hiobsbotschaften.

De Petz Bartz mat engem Réckbléck op déi radikal Verännerungen, déi d’Natioun um Hindukusch dëst Joer duerchgemaach huet.

Déi Biller hei sinn zu Kabul gedréit ginn. Jonk Taliban, déi hir Aen traditionell mat Mascara fierwen, sinn duerch d’Euphorie gaangen, dëst Joer dobäi gewiescht ze sinn, wéi si d’Kontroll iwwert hiert Land erëmkruten. Et war schonn den Dram vun all Mujahedin virdrun. Si hei ware knapps oder nach guer net gebuer virun 20 Joer, wéi zu Washington d’Invasioun vun Afghanistan deemools decidéiert gouf. Si hunn zu Liefzäite just Krich a Besatzung kannt a genéissen elo, zanter August, e relative Fridden.

Déi lescht 20 Joer ware geopolitesch sënnlos, well si hunn zréckgefouert bei d’Ausgangspositioun, bei de Status Quo aus dem Joer 2000. Vläicht war dat gewollt oder toleréiert zu Doha a Qatar, wou a jorelaange Gespréicher um Enn am Fréijoer d’lescht Joer den Taliban de rouden Teppech ausgerullt gouf, fir am Summer zu Kabul dëst Joer d’Muecht z’iwwerhuelen – well ausser den Taliban an den USA souz kee mat ronderëm den Dësch zu Doha.

An nëmmen e puer Méint hunn déi radikal Islamschüler d’Land iwwerholl – eng Provënz no där anerer. Wéi Kabul bis gefall war an d’Taliban hire wäisse Fändel opgezunn haten, war d’Regierung scho geflücht. Aus dem Exil kruten déi meescht eréischt mat, dass hir Heemecht an Tëschenzäit ëmgedeeft gouf an “Islamescht Emirat Afghanistan”. Beim Joreswiessel elo huet d’Welt deemno eng Republik manner.

Mat déi dramateschst Biller, déi 2021 markéiert hunn, goufen um Flughafe vu Kabul gedréit. Et waren d’Biller vun Afghanen, déi den Doud mat a Kaf huelen fir hiert eegent Land ze verloossen, well si vum Rescht vun der Welt verlooss goufen.

D’Taliban, déi nei Féierung zu Kabul, schléisst erëm wéi fréier Fraen aus der Gesellschaft aus a vill Kanner verléieren d’Recht op Erzéiung a Schoulausbildung. Bannent Méint ännert sech groussen Deeler vun der Populatioun hiert Weltbild.

D’Taliban dogéint hu mat hirem neie Féierungsstil net nëmmen déi eege Leit, mee och de Weste brusquéiert, deen op d’Mënscherechter pocht, awer elo nokuckt, wou ëmmer méi Awunner, och ëmmer méi Kanner, ufänken Honger ze leiden.

D’Nout wiisst um Hindukusch, mee déi international Communautéit waart op politesch Konzessioune vun den Dschihadisten. Mat Ausnam vu China. Beijing huet verstan, mat geziilten, humanitären Aktiounen enger Garantie op d’Exploitatiounsrechter vun den natierleche Ressource vum Land vu Mount zu Mount ëmmer méi no ze kommen.