D'Autoritéiten zu Hongkong hunn eng Statu fir d'Undenken un d'Affer op der Tiananmen-Plaz 1989 ewechgeholl. Virop hat dat scho fir Konflikter gesuergt.

D'Decisioun géing op enger externer Rechtsberodung an enger Risikobewäertung am Interêt vun der Uni baséieren. D'Ewechhuele vum politesche Konschtwierk hat scho virop méintelaang fir Konflikter gesuergt.

An der Nuecht hätten Aarbechter d'Statu ënnert der Iwwerwaachung vu Sécherheetspersonal ofgebaut. Mataarbechter vun der Uni hunn d'Skulptur ofgeschiermt a Sécherheetspersonal huet Reporter dru gehënnert méi no erun ze kommen.

Déi aacht Meter héich "Sail vun der Schan" erënnert un d'gewaltsaamt Zerschloe vun den Demokratieprotester zu Peking 1989. D'Konschtwierk weist 50 Mënsche mat gequäälte Gesiichter a stoung zanter 1997, wéi déi fréier brittesch Kolonie Hongkong u China zréckginn huet, um Campus vun der Uni zu Hongkong. Am Oktober hat d'Uni d'Ewechhuele vun der Skulptur ugeuerdent, wat zu internationale Protester gefouert huet.

© AFP/Yan ZHAO

De Kënschtler vun der Statu fënnt et "komesch" a "schockéierend", datt d'Uni d'Statu ewech hëlt. Hie selwer hätt ugebueden se zréckzehuelen an huet mat Hëllef vun Affekote probéiert, op verschidde Weeër mat der Uni a Kontakt ze kommen. Et hätt sech awer ni ee mat him a Verbindung gesat oder hien iwwert d'Aktioun informéiert.

D'Sonderzon Hongkong war joerzéngtelaang déi eenzeg Plaz zu China, un där Undenken un d'Affer vun Tiananmen nach toleréiert war. No méintelaange Protester géint de wuessenden Afloss vu Peking ginn d'Autoritéite ëmmer méi haart géint d'Kritiker an der Wirtschaftsmetropol vir. Am Juli 2020 ass dat sougenannte Sécherheetsgesetz a Kraaft getrueden: Et erlaabt den Autoritéiten een drakonescht Virgoe géint all Aktivitéiten, déi hirer Interpretatioun no déi national Sécherheet vu China betreffen.