Bis 2025 sollen d'Atomreakteren, déi den Ament aktiv sinn, vum Netz geholl ginn. En Enn fir d'Atomenergie an der Belsch wäert dat awer wuel net sinn.

D'Noriichtenagence AFP mellt aus Regierungskreesser, deen Entschloss wier an der Nuecht op en Donneschdeg zu Bréissel gefall. Schonn 2003 war en Ausstig aus der Atomenergie an engem Gesetzestext festgehale ginn. Gläichzäiteg wëll déi belsch Regierung awer och 100 Milliounen Euro an d'Fuerschung zu neien Technologien, ënnert anerem am Beräich vun der Atomkraaft, investéieren. Datt an der Belsch bis 2025 keng Atomkraaftwierker méi um Netz sollte sinn, hat d'Regierung vum Ministerpresident Alexander de Croo schonn am Oktober 2020 ugekënnegt. An der Koalitioun war ee sech awer net eens, wéi deen Ausstig sollt ausgesinn.

Der Chaîne RTBF no huet sech d'Koalitioun elo an der Nuecht op de Kompromëss gëeenegt, an "erneierbar a klimaneutral Energien" ze investéieren. Dozou soll dann awer och Atomkraaft gehéieren. Aus Regierungskreesser heescht et, den Investitiounsbudget wier esou schonn zanter méi laangem geplangt gewiescht sinn.

D'Belsch bezitt den Ament ronn 40 Prozent vum selwer produzéierte Stroum aus Atomenergie. Wärend Däitschland komplett aus der Atomenergie wëll erausklammen, gesi Länner wéi Frankräich d'Atomenergie allerdéngs fir onverzichtbar um Wee zur Klimaneutralitéit bis 2050. Frankräich ass mat ronn 70 Prozent weltwäit eent vun de Länner, wat dee meeschte Stroum aus der Atomkraaft bezitt.