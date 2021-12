E Bëbee vun dräi Méint an e Kand vu knapps iwwert engem Joer hunn d'Tornadoen a Kentucky op éischter aussergewéinlech Weis iwwerlieft.

Am amerikaneschen Bundesstaat Kentucky si Mëtt Dezember op d'mannst 76 Leit gestuerwen, nodeems eng Rei déidlech Wierbelstierm duerch Wunngebitter gezu sinn. Zwee kleng Kanner am Alter vun 3 an 15 Méint hate grousst Gléck am Ongléck - si hunn d'Tornadoe praktesch ouni Blessuren iwwerlieft. An dat, obwuel d'Haus, an deem si waren, komplett zerstéiert gouf.

Hir Bom hat déi zwee kleng Kanner zum Schutz an d'Buedbidde gesat, just e puer Momenter, ier den Tornado op d'Haus getraff ass. Eng Decken, Këssen an eng Bibel hätt si de Kanner matginn, huet d'Groussmamm lokale Medien erzielt. "Ech konnt mech net méi festhalen", huet si enger Tëleeschaîne iwwert de Moment verroden, an deem den Tornado duerch d'Haus gezunn ass.

D'Buedbidden, an deem déi zwee kleng Kanner souzen, gouf vum Wand an de Gaart geblosen. Verzweiwelt huet d'Bom an den Trëmmer no hiren Enkele gesicht. D'Secouristen hunn d'Buedbidde schliisslech kappiwwer ënnert den Trëmmer fonnt - d'Kanner souzen drënner. "Hinnen zwee geet et gutt", berouegt e Retter d'Groussmamm an engem Bodycam-Video vum Asaz.

Déi zwee Kanner sinn antëscht nees gesond a monter zeréck bei hiren Elteren. Hiert Haus gouf vun de Stierm bal guer net getraff.