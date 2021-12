De Monarch war am Januar 2019 op den Troun koum, dat am Alter vun 90 Joer. Hie war Successeur vum beléiften Dadah Dédjalagni Agoli-Agbo.

Den Dadah Sagbadjou Glèlè hat säi Kinnekräich am südlechen Departement Zou am Benin. An der aktueller Verfassung vum Land no hunn d'Kinneken an aner traditionell Leader keng politesch Muecht, obwuel se awer weider e grousse Afloss hunn.

Zu de gréisste Momenter an der kuerzer Zäit als Kinnek gehéiert d'Réckféierung vu verschiddene Konschtschätz, déi am 19. Joerhonnert vu franséische Kolonialtruppe geklaut goufen. Dës goufen am November 2020 vu Frankräich aus zeréck an d'Regioun bruecht.

Am Abomey ass et net erlaabt ze soen, datt de Kinnek "dout" ass, dowéinst gëtt dëst am Land traditionell op vill verschidden Aarten ëmschriwwen. AFP-Informatiounen no soll den Dadah Sagbadjou Glèlè schonn de 17. Dezember bei seng Virfaren zeréckgaange sinn.