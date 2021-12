Wéi den zwee Joer ale Jong fonnt ginn ass, ware schonns dout. Elo ermëttelen d'Autoritéiten, fir de Fall opzeklären.

De Jong war Informatioune vun der dpa no an der Nuecht vun Doheem fortgaangen, fir seng Elteren ze sichen. Déi ware beim Noper op Besuch. Wéi de Jong zur Dier erausgaangen ass, hat hien diverse Medien no just säi Pyjama un. Well d'Hausdier net zougespaart war, war et iwwerhaapt eréischt méiglech, datt de Jong eraus konnt.

En Donneschdeg de Moien ass d'Kand an der Géigend vun der Garage vun den Nopere fonnt ginn. Et gouf probéiert, d'Kand ze reaniméieren, mee all Hëllef koum ze spéit. Zur Tragedie koum et an Ueweréisträich zu Vorderweißenbach un der Grenz mat der Tschechescher Republik.

E "Babyfon" war zwar un, mee huet wuel net richteg funktionéiert. An der Nuecht waren Temperature vu bis zu Minus 10 Grad.

Elo gëtt géint d'Elteren ermëttelt.