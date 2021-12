Wéi et heescht soll et hei ënnert anerem ëm d'Stranguléiere vun enger Fra goen. De Schauspiller huet sech selwer gestallt a koum op Kautioun fräi.

De 44 Joer ale Schauspiller, deen och am neisten Home Alone-Deel nees matspillt, huet an den 2 Klassiker dem Kevin säin ale Brudder gespillt.

D'Identitéit vun der Fra gouf bis ewell net bekannt gemaach, ma et soll sech hei awer ëm dem Ratray seng Frëndin handelen. Wéi et säitens der Police vun Oklahoma City heescht, gouf si vum Schauspiller an d'Gesiicht geschloen, krut d'Hand iwwert de Mond gehalen a soll mam Hals geholl gi sinn.

Wéi et heescht, soll d'Koppel e Sträit an enger Bar kritt hunn, dono soll et dann an engem Hotel zu der Gewaltdot komm sinn.