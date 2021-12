Wat fir eng Roll spillt Russland ronderëm de Migrantendrama, deen op der polnesch-wäissrussescher Grenz ofleeft?

Zanter 2015 siche Flüchtlingen a Migranten ëmmer méi konsequent d’EU op an der Hoffnung op eng besser Zukunft. 2021 allerdéngs ass et fir d’éischte Kéier, dass d’Nout vu Leit am Leed fir politesch Zwecker mëssbraucht gouf. Eng kënschtlech inzenéiert Migrantekris an de kalen, wanterleche Bëscher am Oste vu Polen ass eng perfekt Oflenkung fir massiv militäresch Truppebeweegungen an der Grenzsträif vum separatisteschen Donbass an der Ukrain. An et kënnt nach méi geleeën, wann ee seng Hänn no bausse komplett kann an Onschold wäschen, well een en treien, gemittlechen Handlaanger zu Minsk sëtzen huet.

Zanter 2015 ass Awanderung an Europa zu engem Politikum ginn, respektiv gemaach ginn. Dass ee sech EU-intern net eens gëtt, an engem Klima, wou Friemenhaass a Rietsextremismus zouhuelen a politesche Courage ofhëlt, ass no baussen eng Schwächt, déi korrekt zu Moskau erkannt gouf an zanterhier och ausgenotzt gëtt.

Am Géigesaz awer zu de Flüchtlingen op der Balkanroute, deenen am Mëttelmier oder deenen am Atlantik ass des Kris, op der wäissrussesch-polnescher Grenz, eng organiséiert, déi als politescht Drockmëttel géint Europa agesat gëtt. D’Migranten duerfir goufe quasi a Syrien, an Irak, oder an Afghanistan vu Belarus rekrutéiert. Minsk ass de Kapp vun enger Mënscheschmugglerband.

E Migrant aus Syrien erzielt: Mir sinn zanter e puer Wochen a Belarus. Ech hat fir US$4.000 e Visa an e Billjee kaf. Mir sinn dunn an d’Bëscher bruecht ginn a krute gewisen, wou d’Grenz ass. Mir ginn ëmmer erëm vun Zaldote gestoppt an ëmgedréit… ech weess net, ob et Polen oder Wäissrusse sinn… Ech gouf och scho vun hinne geschloen.

En anere Migrant aus Irak erënnert sech: Mir koumen heihin, fir an Europa ze goen. Mir wëllen an Däitschland. Mee mir haten e Problem mam Geld, dunn hu mer missen am Bësch bleiwen an elo liewe mer hei. Mee an dëser Situatioun kënne mer net liewen. Et ass ze haart.

Zéngdausende Migranten aus dem Noen a Mëttleren Oste goufe vun der leschter Diktatur an Europa fir politesch Ziler mëssbraucht. Just lues a lues hunn déi Betraffe an Uecht geholl a verstanen, dass se benotzt goufe vun engem Demagog ouni Skrupel an engem geopolitesche Spill.

Nach ass et ze fréi, e Bilan ze zéie vun dëser Kris – well mer se mat eriwwer wäerten huelen an d’Joer 2022, mee em neien Déifpunkt a Punkto korrupter Aussepolitik schéngt schonn erreecht.