De Programm, deen en Donneschdeg virgestallt gouf, riicht sech u Kroaten, déi an aner EU-Staaten ausgewandert sinn.

Leit, déi aus dem EU-Ausland zeréckkommen an eng Entreprise grënnen, solle bis zu 26.000 Euro bezuelt kréien. No offiziellen Donnéeë sollen zanter 2013, wéi Kroatien der EU bäigetrueden ass, méi wéi 230.000 Kroaten d'Land verlooss hunn. Déi meescht vun hinne sinn an der Hoffnung op e bessert Liewen an aner EU-Länner ausgewandert. D'Regierung hofft elo, 4.000 bis 4.500 vun hinnen a Kroatien zeréckzelackelen.

De Ministerpresident Andrej Plenkovic begrënnt de Programm mat de Awunnerzuel, déi ëmmer méi kleng a méi al gëtt. Virun zéng Joer hat Kroatien knapp 4,2 Milliounen Awunner. Ufank dës Joer soll d'Resultat vun der Vollekszielung presentéiert ginn, do rechent een da mat engem Réckgang vun 10 Prozent.