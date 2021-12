De Vladimir Putin huet op senger traditioneller Jores-Pressekonferenz net mat Kritik gespuert. Säin Toun war awer méi moderat wéi alt soss.

Eng 500 Journalisten hate sech ugemellt. Bal 4 Stonne laang goufe knapp 60 Froe gestallt.

Allerdéngs waren d’Ukrain an d’Spannunge mat der Nato an den USA just en Thema um Bord. Un der Grenz mat der Ukrain huet de Putin jo eng 100.000 Zaldoten zesumme gezunn.

Hie gëtt awer Kiew d’Schold an d’Nato géif d’Sécherheet vu Russland menacéieren.

Am Januar soll mat den USA verhandelt ginn.