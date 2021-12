A senger Heemecht Oklahoma gëtt den Davyon Johnson als Held gefeiert a gouf vun der Police fir säi couragéisen Asaz ausgezeechent.

Bannent nëmmen e puer Stonnen huet hien direkt 2 Persounen d'Liewe gerett. Bei engem vu senge Matschüler huet hien den "Heimlich-Manöver" applizéiert. Dësen ass bal un engem Stopp vun enger Fläsch erstéckt. De Bouf hat versicht, den Deckel vun der Fläsch mam Mond opzemaachen. Dobäi ass him d'Stéck an den Hals gerutscht, huet eng Matschülerin der Noriichtenagence AP erzielt.

Kuerz Zäit drop huet den Davyon Johnson nach emol Courage bewisen an enger Fra mat Handicap aus engem brennenden Haus gehollef. Den 11 Joer ale Schüler duecht, hie kéint der Fra behëlleflech sinn, fir si vun der Veranda an den Auto ze begleeden. Dobäi huet hien hir d'Liewe gerett, well et deen Ament hannen am Haus gebrannt huet. Duerno hat d'Feier de viischten Deel vum Haus erreecht.

Ganz houfreg huet sech d'Mamm vum jonke Liewensretter gewisen. Si wier allerdéngs net iwwerrascht, dass sech hiert Kand esou verhalen hätt.