D'Sängerin a Songwriterin Lisa Gentile wërft him vir, si am Joer 2002 an hirer Wunneng bedrängt ze hunn.

Den US-Acteur soll si géint hire Wëlle gekusst a beréiert hunn a wier dobäi ëmmer méi aggressiv ginn, huet d'Lisa Gentile erzielt. Et wier hir - eegenen Aussoen no - awer gelongen, hie vu sech fort ze drécken an ze soen "Nee, ech wëll net". Doropshin hätt de Chris Noth d'Wunneng rose verlooss a si beleidegt, sou nach d'Gentile. Hie soll hir nach de selwechten Dag gedreet hunn, hir Musekskarriär ze ruinéieren, sollt si eppes iwwert de Virfall weidererzielen.

Dëst ass net déi éischte Kéier, datt eng Fra dem Schauspiller aus der Serie "Sex and the City" e sexuellen Iwwergrëff reprochéiert. Wéi "Hollywood Reporter" lescht Woch bericht huet, soll hien 2004 eng Fra a West Hollywood vergewaltegt an eng aner Fra am Joer 2015 ugegraff hunn. Kuerz drop huet sech eng drëtt Fra zu Wuert gemellt. Si huet der Websäit "Daily Beast" gesot, datt si 2010 vun him sexuell mëssbraucht gi wier.

Den "Mr Big" weist alleguerten d'Virwërf vu sech an huet AFP géintiwwer betount, datt d'Uschëllegungen "kategoresch falsch" wieren.