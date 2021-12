Dës Zomm soll u 530.000 Mënsche goen, déi am stäerkste vun den Nowéie vun der Naturkatastroph betraff sinn.

Virun allem den Zougang zu propperem Drénkwaasser a sanitären Ariichtunge gëtt gebraucht.

Den Taifun "Rai" ass lescht Woch mat Wandspëtzte bis zu 195 Kilometer an der Stonn iwwert de Süden an Zentrum vun de Philippinnen gezunn. Op d'mannst 375 Leit hunn net iwwerlieft. A ville Regiounen un der Küst goufen Haiser zerstéiert, Stroumleitunge beschiedegt a Stied an Dierfer iwwerschwemmt.