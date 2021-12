E Freideg huet d'Schëff matzen um Floss Feier gaangen. Déi meescht Leit sinn de Flamen zum Affer gefall, eng Partie Passagéier sinn erdronk.

Geschitt ass dëst an der Géigend vun Jhalokathi, 250 Kilometer südlech vun der Haaptstad Dhaka. D'Police geet dovunner aus, datt d'Feier am Maschinneraum ausgebrach ass a sech dann op dat ganzt Schëff ausgebreet huet.

Eng 70 Mënsche sinn den Informatioune vun der Police no mat Brandverletzungen an d'Spidol bruecht ginn. 35 Persounen hunn net iwwerlieft. Et ass duerchaus méiglech, datt de Bilan vun den Doudesaffer nach klëmmt. Ronn 800 Leit waren deen Ament u Bord.

Déidlech Schëffsonglécker si keng Seelenheet an där Regioun. Experten no läit dat un der schlechter Maintenance, ze laxe Sécherheetsstandarden an ze schwéiere Schëffer. Am August sinn 21 Persounen ëm d'Liewe komm, wéi e Frachtschëff mat enger Fär kollidéiert ass. Bei anere Virfäll tëscht Abrëll a Mee goufen et 54 Doudeger.