Et war eng Policekontroll, un déi sech d'Beamte warscheinlech nach eng Zäitchen erënnere wäerten.

En Donneschdeg huet d'Police kuerz no Hallefnuecht e Gefier op der B39 gestoppt, dat guer net hätt dierfen an deem Zoustand ënnerwee sinn. Net nëmme war d'Wuer am Auto net geséchert, ma d'Autospneuen hate schonn 19 Joer um Bockel. Net schlecht gestaunt haten d'Poliziste wuel och, wéi si sech d'Wuer am Auto méi genee ugekuckt hunn. Ënnert anerem hat de Chauffer 3 Dännen dobäi.

Den Automobilist krut doropshin eng Strof an Héicht vun 90 Euro, well seng Pneuen net an der Rei waren, a muss mat engem Punkt zu Flensburg rechnen. Donieft huet hien den Auto misse stoe loossen. Wat mat de Chrëschtdagsbeemercher geschitt ass, huet déi däitsch Police an hirem Schreiwes allerdéngs net verroden.