Virun der griichescher Küst ass en Donneschdeg e Boot mat Flüchtlingen ënnergaangen.

D'Boot war en Donneschdeg den Owend bei enger klenger Insel nërdlech vun der Insel Andikythira op Grond gelaf. Zanterhier sinn eelef Läiche gebuerge ginn, sou e Beamte vun der Garte-côtes. 90 Mënschen, déi sech op déi kleng Insel rette konnten, wären a Sécherheet bruecht ginn.

Ënnert de gerette Persoune sinn den offiziellen Informatiounen no 27 Kanner an eelef Fraen. D'Rettungsaktioun geet nach weider, well aktuell nach net gewosst ass, wéi vill Leit um Boot waren, sou e Beamte vun der Garte-côtes.