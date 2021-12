D'Regierung vum Mali streit of, datt russesch Söldner engagéiert goufen, fir géint Dschihadisten ze kämpfen.

Hannergrond si Reproche vun engem Grupp vu Länner, déi de Kampf géint den Terrorismus am Mali ënnerstëtzen, dorënner Frankräich, Däitschland an d'Belsch. En Donneschden haten dës 15 westlech Staate sech an engem gemeinsame Schreiwes veriergert gewisen, datt Mataarbechter vun der privater russescher Sécherheetsentreprise Wagner elo am Mali am Asaz wieren.

Et wéist een, datt déi russesch Regierung Material fir d'Söldner zur Verfügung géing stellen an et géing ee Moskau opfuerdere sech nees responsabel a konstruktiv an der Regioun ze verhalen.

Och de Lëtzebuerger Verdeedegungsministère hat sech dem Communiqué ugeschloss. Gefaart gëtt eng Degradatioun vun der Sécherheetssituatioun am Sahel-Land.

D'Regierung am Mali huet e Freideg den Owend spéit an engem Schreiwes formell dementéiert, datt Elementer vun enger privater Sécherheetsfirma am Mali am Asaz wieren a vun onfondéierten Accusatioune geschwat. Et géing ee gär Beweiser vun onofhängege Sourcen dofir gesinn, heescht et. Et hätt ee just eng Partnerschaft vu Staat zu Staat mat Russland, engem historesche Partner.