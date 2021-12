Den "James Webb Space Telescope" ass ee vun de gréisste wëssenschaftleche Projete an der Geschicht.

Mat engem 25 Quadratmeter grousse Spigel an héichsensibelen Infraroutoptiken wäert dësen Teleskop méi déif an den Universum kucke kënnen, wéi all déi aner virun him.

Entwéckelt gouf en an den USA an an Europa. E Bléck wäit zeréck an d'Vergaangenheet vum Universum soll méiglech sinn, bis zur Gebuert vun den éischte Stären a Galaxien kuerz nom Urknall.

Éischt Aarbechten um Teleskop hu schonn 1996 ugefaangen. Deemools ass ee vun 300 Milliounen Dollar Käschten ausgaangen an et wollt een 2011 starten. Bis elo läit de Käschtepunkt ongeféier bei eppes iwwer 10 Milliarden Dollar.

Den Teleskop soll 1,5 Millioune Kilometer vun der Äerd ewech stationéiert ginn, op enger Kreesbunn ëm den "Lagrange-Punkt 2". Dat ass bal 4 mol méi wäit ewech wéi de Mound a 25.000 mol méi wäit ewech wéi den Hubble-Teleskop.

Servicemissiounen dohi sinn net méiglech oder quasi onméiglech. Do ass et nämlech esou kal, dass Astronauten do net kéinten intervenéieren. Den Teleskop gouf deemno esou gebaut, dass en eleng funktionéiere muss a wäert, esou d'Ausso vun den Erbauer.

Et geet ee vun enger Liewensdauer vu 15 Joer aus. Duerno wäert kee Sprit méi u Bord sinn, fir seng Fluchbunn ze korrigéieren.

Tëscht 13.20 an 13.52 Auer eiser Zäit soll den Depart vun der Ariane-5-Rakéit sinn, dat vu Franséisch-Guyana aus.