Am Vatikan huet de Poopst Franziskus e Samschdeg de Mëtteg seng Chrëschtried gehalen a säin traditionelle Seegen Urbi et Orbi verdeelt.

Domat huet hien de Gleewegen d'Strofe fir hir Sënnen erléisst. De Poopst huet a senger Ried op divers Krisen uechter d'Welt opmierksam gemaach, am Noen Osten, am Libanon, am Myanmar, an der Ukrain, am Sahel, grad wéi op d'Situatioun vun de Flüchtlingen. Déi immens Tragedien a Syrien an am Jemen dierften net vergiess ginn.

Déi sanitär Kris war natierlech och Thema. De Chef vun der kathoulescher Kierch huet zum Dialog opgeruff. An dësen Zäite vu Pandemie wieren d'sozial Relatiounen op eng haart Prouf gestallt ginn. Et géif dofir den Ament eng Tendenz gi bei de Mënschen, fir sech Zréckzezéien a just no sech selwer ze kucken, ma just d'Weeër vum Dialog géinge wierklech eng Léisung fir d'Konflikter bréngen.

Wortlaut: Die Ansprache von Papst Franziskus @pontifex_de beim „Urbi et Orbi“ - Vatican News https://t.co/azgbPy4tMv — Vatican News (@vaticannews_de) December 25, 2021

Och dëst Joer gouf et fir déi Gleeweg op der Plaz eng sëllegen Aschränkungen wéinst der Pandemie. Am éischte Pandemie-Joer hat de Poopst de Seegen a staark reduzéierter Form an enger Video-Usprooch ginn. De 85 Joer ale Pontifex huet den traditionellen Urbi et Orbi elo scho fir déi 9. Kéier geleet.