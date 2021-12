Wéi et schéngt huet den éisträicheschen Ex-Bundeskanzler eng nei Aarbecht. Hie soll e Managerposten an enger US-Firma iwwerhuelen.

De 35 Joer ale Sebastian Kurz soll en Job an den USA ugeholl hunn. Dat hunn e puer éisträichesch Medien e Samschdeg gemellt.

Der Dageszeitung "Österreich" no soll de Kurz schonn e Kontrakt an der Privatwirtschaft ënnerschriwwen hunn. Wéi "Kronen-Zeitung" mellt, soll et sech ëm e Managerposten a Silicon Valley handelen. An der Regioun südlech vu San Francisco hu sëllege grouss Hightech-, IT- an Internetfirmen hire Sëtz.

De Sebastian Kurz huet sech zu de Rumeuren nach net zu Wuert gemellt. Op Twitter huet hie seng Chrëschtdagsgréiss awer schonn op Englesch formuléiert.