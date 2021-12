Bei Montauban hu Foussgänger nieft enger Strooss eng Läich fonnt, bei där de Kapp an d'Äerm ofgetrennt waren.

Beim Doudegen handelt et sech ëm en 31 Joer ale Mann. Éischten Erkenntnisser no gouf hien erstach. D'Ermëttler ginn den Ament dovunner aus, datt d'Affer iwwerfall, beklaut an dunn ëmbruecht gouf.