Haiattacke si zwar seelen, ma an den USA kënnt et awer ëmmer nees zu déidleche Virfäll. Wéi elo op Helleg Owend a Kalifornien.

E Surfer ass do bei enger Haiattack ëm d'Liewe komm. De bis ewell nach onbekannte Mann wier e Freideg vun enger Surferin dout am Waasser virun der Küst vum San Luis Obispo County entdeckt ginn. Éischten Ënnersichungen no wier de Mann kuerz virdru vun engem wäissen Hai attackéiert ginn.

D'Küsteregioun gouf direkt nom Virfall fir sämtlech Waassersportler a Schwëmmer gespaart. An deem Beräich war fir d'lescht am Januar 2019 ee Surfer vun engem Hai ugegraff a blesséiert ginn.

Haiattacke sinn immens seelen, besonnesch déi mat déidleche Suitten. D'lescht Joer gouf et an den USA 33 net provozéiert Haiattacken op Mënschen, vun deenen der 3 déidlech waren.