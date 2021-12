Eng Persoun huet den US-President Joe Biden op Hellegowend live op der Tëlee beleidegt - an dësen huet souguer och nach zougestëmmt.

Den US-President Joe Biden hat e Freideg mat verschiddene Famillen telefonéiert, wéi sech eng Persoun um Telefon mat de Wierder "Let's Go Brandon" verabschit huet. De Slogan ass ënnert de Sympathisante vum Biden sengem Virgänger Donald Trump de Code fir eng Beleidegung vum aktuellen US-President.

De Biden huet op d'Ausso mat "Let's Go Brandon, ech stëmmen zou" reagéiert. Et ass onkloer, ob de President d'Uspillung verstanen hat, ma seng Fra Jill Biden, déi dernieft souz, huet gelaacht an d'Aen verdréint.

De Slogan steet fir déi vulgär Beleidegung "Fuck Joe Biden". Entstanen ass dësen Ufank Oktober bei engem Virfall op der Tëlee, wéi eng Journalistin vun der Chaîne NBC de Gewënner vun enger Autoscourse interviewt huet. Wärend Supporter am Hannergrond "Fuck Joe Biden" gesongen hunn, huet d'Reporterin gesot, si géifen "Let's Go Brandon" sangen. A rietse Kreesser huet de verbreete Saz duerno séier den Tour gemaach.

De Virfall op Hellegowend ass wärend enger Telefonskonferenz vum US-President mat Kanner geschitt.