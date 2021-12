Iwwer 55.000 Fäll Italien, bal dat duebelt a Frankräich a ronn dat dräifacht an den USA weist, wéi ustiechend déi nei Variant ass.

Italien huet e Samschdeg een Héchstwäert vun Neiinfektioune gemellt mat knapp 55.000 Fäll. Dofir hat déi italienesch Regierung schonn leschten Donneschdeg decidéiert, fir d'Gëltegkeetsdauer vum Impfzertifikat vum 1. Februar 2022 un erofzesetzen. An zwar vun engem Joer op 6 Méint. Donieft muss een elo och dobaussen ëmmer e Mask undoen. Weider soll d'FFP2- Mask obligatoresch ginn an de Kinoen, Theateren, Muséeën, bei Sport-Evenementer an am ëffentlechen Transport.

Och a Frankräich klammen d'Zuelen nees. Fir déi éischte Kéier zanter dem Ufank vun der Pandemie goufen am Hexagon bannent 24 Stonnen iwwer 100.000 Neiinfektiounen gezielt. Dofir soll den „pass sanitaire“ elo an „Impfpass“ ëmgewandelt ginn. Dat heescht konkret, dass an Zukunft en negativen Test eleng net méi wäert duergoen, fir dierfen um ëffentleche Liewen deelzehuelen. E Méindeg soll een entspriechend Gesetz op den Instanzewee bruecht ginn. Dat kéint dann Mëtt Januar gestëmmt ginn.

A Portugal ass d'Omikron-Variant mëttlerweil och dominant mat 61,5 Prozent vun all den Neiinfektiounen.

An och an de Vereenegten Staaten ass den Omikron ukomm. Do ginn aktuell 175.000 Neiinfektiounen pro Dag gemellt, mä d‘Hospitalisatiounen sinn nach net an d'Luucht gaangen. D‘Situatioun kéint sech awer nach verschlechteren, well Millioune Leit nach net geimpft sinn. 62 Prozent vun den ronn 330 Milliounen Amerikaner si schonn 2 Mol geimpft. Manner wéi een Drëttel dovunner huet och schonn e Booster kritt.