Gutt 4 Méint nodeems Taliban am Afghanistan d'Muecht iwwerholl hunn, gouf elo vun hirer Säit déi onofhängeg Walkommissioun opgeléist.

Et géing kee Besoin gi fir esou Gremien, sou heescht et vun engem Porte-Parole. Och d'Ministère fir Fridden a fir d‘Affäre vum Parlament goufen opgeléist. Dofir gouf e Ministère fir d'Promouvéiere vun Tugenden an d‘Verhënnere vu schlechte Gewunnechte gegrënnt.

Dës onofhängeg Walkommissioun war 2006 gegrënnt gi fir ënner anerem d'Presidentschaftswalen z'organiséieren an z'iwwerwaachen.