D'Nato an d'EU maache sech grouss Suergen ëm déi aktuell Situatioun un der Grenz tëscht Russland an der Ukrain.

Ma dës Truppe solle elo nees ofgezunn ginn, heescht et vu russesche Verdeedegungsministère. D'Militärübung wär eriwwer an dofir soll elo zéngdausend Zaldoten zeréck op hir Stëtzpunkten.

D‘NATO an d‘EU hate sech Suergen gemaach, dass Moskau kéint eng Invasioun vun der Ukrain geplangt hunn, obwuel dat vun offizieller Säit ëmmer nees bestridde gouf. Moskau wëll virun allem verhënneren, dass d‘Ukrain Member an der NATO gëtt a verlaangt Zougeständnesser vum Westen, fir hiren Afloss net weider an den Osten auszedeenen. Gespréicher mat den USA iwwer dëse Sujet solle iwwerdeems am Januar ufänken.