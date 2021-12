Mataarbechter vum libesche Roude Kräiz hunn awer och 3 Iwwerliewender fonnt.

Bei engem Bootsongléck virun der libescher Küst sinn op d'mannst 28 Mënschen ëm d'Liewen komm. D'Läiche vun de Leit si ronn 90 Kilometer vun der Haaptstad Tripolis un de Stand gespullt ginn, sou heescht et vun den Autoritéiten op der Plaz.

De Verwesungszoustand vun de Läichen deit drop hin, dass d‘Ongléck virun e puer Deeg scho geschitt ass. Et misst een awer nach mat weideren Doudege rechnen. Zanter ugangs dës Joers sinn op d'mannst 1.500 Mënsche beim Versuch, iwwer d‘Mëttelmier an Europa ze kommen, erdronk. Iwwer 30.000 Persoune goufen bei der Iwwerfaart gestoppt an nees zeréck u Land bruecht.