6 Millioune Leit aus der EU haten nom Brexit eng Openthaltsgeneemegung ugefrot, fir kënnen a Groussbritannien ze bleiwen.

E puer honnert Dausend Persoune wëssen awer bis haut nach net, wat hiren Immigratiounsstatus ass. D'ONG The3Million fäert, datt et bis 2023 dauere wäert, bis jidderee weess, wou en drun ass. De britteschen Inneministère sot der däitscher Presseagence DPA op Nofro, et géing keen Delai ginn, bis wéini d'Demanden all sollen traitéiert ginn.

Enger Ëmfro no schätzen haut iwwerdeems méi wéi 6 vun 10 Britten de Brexit als negativ, oder méi schlecht wéi erwaart an. Dat geet aus enger Ëmfro vum Meenungsfuerschungsinstitut Opinium ervir, déi de Weekend verëffentlecht gouf. Gutt e Véierel vun de Leit waren der Meenung, datt den Austrëtt aus der EU méi schlecht verlaf ass, wéi si geduecht haten. 35 Prozent hate sou wéi sou schonn erwaart, datt et schlecht géing goen, a goufen deemno an hirer Meenung confirméiert. Nëmme 14 Prozent hu fonnt, de Brexit wier besser verlaf wéi erwaart.