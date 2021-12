A Japan steet de Verkéier plazeweis wéinst dem ville Schnéi den Ament op der Kopp.

Stau, ofgesote Flich an ausgefalenen Zich stoungen e Méindeg an der Mëtt vum Land no rekordverdächtegem Schnéi um Programm. Méi wéi 3.200 Stéit hunn den Ament dowéinst nach kee Stroum. Blesséierter oder Doudeger si bis elo nach net gemellt ginn. Eng 130 national Flich hu missten ofgesot ginn an een Zuch mat 200 Passagéier ass iwwernuecht ageschneit ginn.