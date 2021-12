35 Zivilisten, dorënner eventuell 2 Mataarbechter vun humanitären Organisatiounen, sollen de 24. Dezember ëmbruecht, an hir Läiche verbrannt gi sinn.

Dat geet aus Rapporten ervir.

D'UNO rifft d'Autoritéiten am Myanmar dofir op, eng déifgrënneg an transparent Enquête an d'Weeër ze leeden.

2 Mataarbechter vun der ONG „Save the Children“ géingen nach ëmmer vermësst ginn. Hiert Gefier war eent vun deenen, déi attackéiert a verbrannt goufen.