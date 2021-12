Den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg huet fir den 12. Januar eng Reunioun vum NATO-Russland-Conseil aberuff.

De Stoltenberg huet an de leschte Méint ouni grousse Succès versicht, dëse Forum nees an d‘Liewen ze ruffen, dee schonn 2002 op d‘Been gestallt gouf an zanter dem Ukrain-Konflikt 2019 op Äis läit. Wéinst der massiver Presenz vu russeschen Truppen un der Grenz mat der Ukrain gi sech Suerge wéinst enger méiglecher russescher Invasioun gemaach, obwuel Moskau dëst ëmmer nees bestreit an der Nato "Provokatioun" reprochéiert.

D‘lescht Woch huet Russland Brouillone fir zwee Accorde mat den USA an der Nato publizéiert. Doranner geet et drëm, dass eng Ost-Erweiderung vun der Nato soll ënnerbonne ginn an och nei amerikanesch Militär-Stëtzpunkten am Oste sollen domadder onméiglech gemaach ginn.