Op Chrëschtdag war een 19 Joer ale Mann mat enger "Armbrust" a mat enger Stréckleeder iwwert eng Mauer op den Terrain vum Schlass Windsor geklommen.

Do huet sech d'Queen Elizabeth II iwwert d'Feierdeeg opgehalen. Kuerz drop konnt d'Police de Mann festhuelen. Hie war dee Moment ronn 500 Meter vun de Private Raim vun der Queen fort. Zanter deem steet hien ënnert medezinescher Opsiicht. D'Police iwwerpréift elo ee Video, deen de presuméierten Abriecher virun der Dot soll publizéiert hunn, an an deem hie seet, hie wéilt d'Queen ëmbréngen.

De Video gouf e Méindeg vun der brittescher Boulevardzeitung "The Sun" am Ëmlaf bruecht. Doran ze gesinn ass ee Mann, dee maskéiert a mat verzerrter Stëmm seet: "Ech wäert probéieren, d'Elizabeth, Queen vun der Royal Family, ëmzebréngen." Dëst sollt eng Äntwert op d'Massaker vun Amritsar am Joer 1919 sinn, bei deem brittesch Truppen an der indescher Stad op Demonstrante geschoss haten an Honnerte Leit ëmbruecht hunn. D'Kinnigin koum allerdéngs eréischt siwe Joer nom Massaker op d'Welt.

Et ass net déi éischte Kéier, datt een Onbekannte probéiert huet, an der Kinnigin hir privat Gemäächer anzebriechen a bis bei si ze kommen. Am Joer 1982 huet een et souguer bis an d'Schlofkummer vun der Queen gepackt an huet mat hir geschwat, ier hie vun der Police matgeholl ginn ass.