Den 23. Dezember wollt e Mann eng Tankstell am däitsche Grenzgebitt iwwerfalen. Dëst war allerdéngs net esou einfach, wéi hie sech dat virgestallt hat.

Géint 18.43 Auer huet e maskéierten Täter an enger Bensinsstatioun zu Fischbach (Idar-Oberstein) eng Verkeeferin opgefuerdert, him d'Boergeld aus der Keess ze ginn. D'Fra huet dëst allerdéngs refuséiert. Doropshi wollt hien iwwert de Comptoir sprangen. Dat ass him allerdéngs net gelongen. Séier huet hie sech dunn an onbekannt Richtung aus dem Stëbs gemaach.

Wéi et vun der Police heescht, handelt et sech beim Täter ëm e Mann, dee ronn 1,75 Meter grouss ass, eng Sweat-Jackett mat Kaputz unhat, eng beige Cargobox, donkel Schong an eng wäiss FFP2-Mask.