E Sonndeg géint Mëtternuecht koum et an enger Wunneng am däitsche Glinde zu engem tragesche Virfall. Leit hate Schëss héieren an hunn d'Police geruff.

D'Beamte koumen ze spéit - zwee Kanner am Alter vun 11 an 13 Joer goufen dout opfonnt, ee schwéier blesséierte Mann vu 44 Joer ass bei Reanimatiounsversich gestuerwen. Eng 38 Joer al Fra gouf schwéier blesséiert an d'Klinick ageliwwert. Bei der blesséierter Fra an deenen dräi Doudegen huet et sech éischten Erkenntnisser no ëm eng véierkäppeg Famill gehandelt. Éischt Indice weisen dorop hin, datt de Virfall ee familiären Hannergrond gehat kéint hunn. E konkret Motiv ass den Ament awer nach net bekannt. Dozou, wie geschoss huet, an op dee 44 Joer ale Mann de Papp vun deenen zwee Kanner war, wollt de Parquet sech nach net direkt äusseren.