Zanter annerhallwen Joer ass de Benjamin Brière am Iran am Prisong. Him gëtt Spionage reprochéiert an dorop steet d'Doudesstrof.

De 36 Joer ale Fransous ass senger Famill no e Samschdeg an den Hongerstreik getrueden. Wéi seng Schwëster präziséiert, duerft hien iwwer Chrëschtdag net bei senger Famill uruffen, en anere Grond wier nach, fir op déi schlecht Behandlung am Iran opmierksam ze maachen, déi hien zanter Mee 2020 erlieft.

De Benjamin Brière war als Tourist mat engem ëmgebaute Camper am Iran ënnerwee, wéi him reprochéiert gouf, verbuede Regioune fotographéiert ze hunn. Hie koum kuerz drop an de Walikabad-Prisong zu Maschhad am Nordoste vum Iran. Am Mee hat dem Brière säin iraneschen Affekot annoncéiert, dass säi Mandant soll wéinst Spionage a Propaganda géint de politesche System am Iran de Prozess gemaach kréien an dorop steet d'Doudesstrof.

De franséischen Ausseministère bezeechent d'Uschëllegungen als "onverständlech". Dem Brière seng Schwëster fuerdert iwwerdeems vun de franséischer Diplomatie méi e staarken Asaz fir hire Brudder.

Am Iran ginn iwwer eng Dose westlech Staatsbierger festgehalen. Déi meescht vun hinnen hunn eng duebel Nationalitéit. An de leschte Joren huet den Iran e puer Prisonéier mat anere Staaten ausgetosch. De Brière ass den eenzege westleche Prisonéier, deen am Iran inhaftéiert ass a keen iranesche Pass huet.