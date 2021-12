Well si net virun d'Dier duerften an am Frëndeskrees keen hinnen hëllefe konnt, huet d'Koppel vu Baden-Württemberg schlussendlech d'Police geruff.

En éischter aussergewéinlechen Asaz fir d'Police vu Baden-Württemberg: Eng Koppel déi a Quarantän sëtzt hat un Hellegowend d'Police geruff, well hinnen d'Liewensmëttel sou lues ausgaange sinn. Virop hate si awer an hirem Bekanntekrees no engem gesicht, dee fir si hätt kënnen akafe goen. Well hir Reserven op en Enn duergaange sinn, si wéinst der Quarantän awer net aus dem Haus duerften an d'Feierdeeg virun der Dier stoungen, hu si sech un d'Beamten adresséiert. Eng Patrull huet sech doropshin de 24. Dezember ëm den Akaf gekëmmert an huet der Koppel d'Liewensmëttel ënner Schutzvirkéierungen iwwerginn.