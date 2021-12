Am Juli 2020 koum et zu der schlëmmster Uelegkatastroph an der Geschicht vun der Insel Mauritius.

Annerhalleft Joer méi spéit gouf d'Urteel gesprach. De Kapitän vum Schëff "MW Wakashio", de Sunil Kumar Nandeshwar, gouf zu 20 Méint Prisong verurteelt. Hie kritt reprochéiert, virum Ongléck "e puer Glieser" Alkohol gedronk ze hunn. Dowéinst hätt hien net matkritt, wéi no hie mam Frachtschëff laanscht d'Insel gefuer ass. Déi selwecht Prisongsstrof krut och de Stellvertriedende vum Kapitän Hitihanillage Subhoda Janendra Tilakaratna. Béid Persounen hu sech am Prozess schëlleg bekannt. Virun annerhallwem Joer ass dat japanescht Schëff um Wee a Richtung Brasilien op engem Koralleriff am Südoste vu Mauritius ausgelaf. Ronn dausend Liter Ueleg sinn deemools eng 15 Kilometer virun der Küst an dat kristallkloert Waasser gelaf. D'Koralleriffer vu Mauritius zielen zu de schéinste weltwäit, dorënner de Riff Blue Bay an d'Pointe d'Esny.